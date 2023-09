Droht ein weiterer Rosenkrieg in Hollywood? Sophie Turner hat angeblich Klage gegen ihren Noch-Ehemann Joe Jonas eingereicht.

Der "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (27) soll US-Medienberichten zufolge Noch-Ehemann Joe Jonas (34) verklagt haben. Angeblich geht es um den Aufenthaltsort der gemeinsamen Kinder, die derzeit offenbar in New York City sind. Turner wollte mit ihnen wohl diese Woche nach England reisen, Jonas soll angeblich die Pässe der Kinder zurückhalten, so der Vorwurf laut den Berichten.

Wie unter anderem "CBS News" unter Berufung auf die Klage berichtet, soll es darin heißen, dass die Familie einige Zeit in England verbracht hatte, nachdem die beiden Stars dort im Frühjahr ein Haus gesucht hatten. Turner ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen, ihre Kinder sollen auch die britische Staatsbürgerschaft haben.

Sophie Turner dreht in England

Im Mai begann Turner mit den Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Dramaserie für einen britischen Streamingdienst, was laut der in New York eingereichten Klage die "erste bedeutende Rolle" sei, die Turner seit der Geburt der Kinder übernommen habe, heißt es "CBS News" zufolge. Während Turner zum Arbeiten in Großbritannien blieb, verließ Jonas Ende Juli das Land, um mit den Jonas Brothers auf Tour zu gehen. Diese begann am 12. August in New York. Aufgrund Turners vollem Drehplan reisten die Kinder angeblich mit Jonas.

Turner behauptet dem Bericht zufolge, der "Zusammenbruch" ihrer Ehe sei "sehr plötzlich geschehen". Am 15. August soll es einen Streit gegeben haben. "Am oder um den 1. September 2023 reichte der Vater in Florida eine Scheidungsklage gegen die Mutter ein", berichtet "CBS News" unter Berufung auf ihre Klage weiter. Turner hat angeblich aus den Medien von der Scheidung erfahren.

Sophie Turner wollte die Kinder nun offenbar nach Großbritannien zurückbringen, was Jonas angeblich verweigerte. Bevor sie sich für den angeblichen Umzug nach Großbritannien entschieden, lebten Turner und Jonas mit ihren Kindern Medienberichten zufolge hauptsächlich in New York City und Miami.

Hochzeit 2019

Joe Jonas und Sophie Turner haben Anfang September bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Nach tagelangen Gerüchten veröffentlichte der Frontmann der Jonas Brothers ein Statement auf Instagram, das er gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau verfasst hat. Darin heißt es: "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."

Joe Jonas und Sophie Turner waren seit 2016 ein Paar, auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später eine glamouröse Hochzeit in Las Vegas. Im Juli 2020 kam ihre erste Tochter Willa zur Welt, eine weitere Tochter wurde zwei Jahre später, im Juli 2022, geboren.