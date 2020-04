Roskilde: Festival findet wegen Corona-Krise 2020 nicht statt

Eines der größten Musikfestivals in Europa wird aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden: Wie die Roskilde-Organisatoren via Facebook bekannt gaben, wurde der Megaevent im gleichnamigen dänischen Ort endgültig abgesagt. Hintergrund seien Anordnungen der Behörden, die größere Menschenansammlungen bis einschließlich August in ganz Dänemark untersagen. Bereits gekaufte Tickets würden für das kommende Jahr gelten oder zurückerstattet werden.

Mit seinen rund 100.000 jährlichen Besuchern ist das Open-Air in Roskilde seit vielen Jahren einer der beliebtesten Anlaufpunkte der europäischen Musikfans. In diesem Jahr kündigten sich unter anderem Taylor Swift (30), Kendrick Lamar (32) und The Strokes als Künstler an. Traurige Berühmtheit erlangte das Roskilde-Festival im Jahr 2000, als während eines Konzerts der US-Grungeband Pearl Jam neun Menschen zu Tode getrampelt wurden.