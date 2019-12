Ross Antony: Sein Mann gibt ihm eine klare Liste für Weihnachtsgeschenke

Die Weihnachtszeit stellt einen immer auch vor Herausforderungen: Wie finde ich das passende Geschenk? Und wird sich die oder der Beschenkte darüber auch wirklich freuen? Diese Probleme hat Schlager-Sänger Ross Antony (45, "Schlager lügen nicht") nicht. Denn er bekommt von seinem Ehe-Mann Paul Reeves (45) klare Wünsche kommuniziert, wie er jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.

"Ich bekomme eine ganz klare Liste von Paul, er weiß genau, was er will. Das kaufe ich ihm dann auch gern", erzählt Antony. Von Stress also keine Spur, denn dem 45-Jährigen fällt es so natürlich nicht schwer, das passende Geschenk zu finden. Und Reeves, mit dem Antony seit 2006 verpartnert und seit 2017 auch verheiratet ist, "liebt" es ohnehin, beschenkt zu werden: "Es macht richtig Spaß, ihm was zu schenken", so der Sänger weiter.

Damit kann Antony nichts anfangen

Andersherum sieht das Ganze durchaus etwas anders aus. Reeves' Schenkverhalten folgt einem klaren Muster: "Manchmal schenkt er mir Sachen, die er eigentlich nutzen will und tut dann so, als ob es für mich auch super wäre", verrät Antony. Das seien meistens technische Dinge, mit denen Antony aber eigentlich "nicht gut umgehen" könne. "Aber am Ende nützt es mir meist doch", so der Musiker.