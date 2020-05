Rote Rosen: Ab dem 6. Juli gibt es wieder neue Folgen

Es geht wieder los: Wie der Sender am Freitag mitteilte, werden ab Montag, den 6. Juli 2020, wieder neue Folgen der beliebten Telenovela "Rote Rosen" im Ersten zu sehen sein. Der Restart beginnt dann mit der insgesamt 3131. Folge. Am 23. März mussten die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie für rund fünf Wochen eingestellt werden, seit 27. April werde unter Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen aber wieder an neuem Material gearbeitet.

Am Freitag zuvor, den 3. Juli, zeigt das Erste zur gewohnten Sendezeit um 14:10 Uhr noch ein Special, um den Zuschauer auf die neuen Folgen einzustimmen. In einem Rückblick soll dann noch einmal in Erinnerung gerufen werden, was bisher in der 17. Staffel passiert ist. Im Fokus standen dort bislang vor allem die Liebesturbulenzen von Astrid (Claudia Schmutzler, 53) und ihrem Alex (Philipp Oliver Baumgarten, 32).

Am Mittwoch, den 20. Mai, ging den Verantwortlichen neues Material mit Ausstrahlung der 3130. Folge aus. Nach einem Tag "Rote Rosen"-Pause zeigte das Erste dann ab Freitag, den 22. Mai, noch einmal wie einst alles begann. Seitdem laufen die allerersten Folgen von "Rote Rosen" aus dem Jahr 2006 in chronologischer Reihenfolge.