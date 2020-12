Auf Maren Gilzer wartet ein neues TV-Projekt. Ab März 2021 spielt sie in der Telenovela "Rote Rosen" mit.

Die Vita von Maren Gilzer (60) schmückt künftig ein neues TV-Projekt. Ab März kommenden Jahres ist die Schauspielerin in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. Das gab der Sender am Dienstag (22. Dezember) bekannt. Erste Details zu Gilzers Rolle machte er ebenso öffentlich. Demnach werde die 60-Jährige als eine Frau namens Martha in die Daily Novela einsteigen und eine Chatpartnerin von Walter (Ludger Burmann, 64) geben. Neben Gilzer ist außerdem Schauspieler Leander Lichti (44, "Dr. Klein") als Neuzugang angekündigt.

Für Gilzer ist es nicht die erste Rolle in einer TV-Daily. Von 1998 bis 2014 spielte sie Schwester Yvonne in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Ein Jahr nach ihrem Ausstieg wurde sie in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zur Dschungelkönigin 2015 gekrönt.