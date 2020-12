Netflix hat die Serie "Man vs. Bee" angekündigt, in der "Mr. Bean"-Star Rowan Atkinson den Kampf gegen eine Biene aufnimmt.

Die Rolle scheint ihm auf den Leib geschrieben: "Mr. Bean"-Star Rowan Atkinson (65) ist bald in einer neuen Netflix-Produktion zu sehen. Der britische Schauspieler wird sich in der Comedyserie "Man vs. Bee" auf eine wilde Insektenjagd begeben. Der Komiker, der die Serie laut "The Hollywood Reporter" gemeinsam mit Will Davies (44) realisiert, wird in den zehn geplanten, jeweils zehnminütigen Folgen auf ein vornehmes Anwesen aufpassen und den Kampf gegen eine nervige Biene aufnehmen. Der Streamingdienst hat zudem sechs weitere britische Netflix Originals angekündigt. Von Horror, Thriller, Fantasy bis zur Komödie sind alle Genres vertreten.

Sam Mendes (55, "American Beauty") wird als ausführender Produzent eine sechsteilige Serie namens "The Red Zone" auf die Beine stellen, die als "eine Komödie über Fußball, aber auch nicht über Fußball" angekündigt wurde. In "Baby Reindeer" von Autor und Hauptdarsteller Richard Gadd (31, "Against The Law") wird das gleichnamige Ein-Mann-Bühnenstück über einen Schriftsteller und dessen Stalkerin in eine Serie verwandelt. Zudem wurden die Horror-Serie "Cuckoo Song", die Mystery-Serien "Lockwood & Co" und "The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle" und das Detektiv-Fantasy-Format "Half Bad" angekündigt. Wann die Serien, die in den kommenden Monaten geschrieben und produziert werden sollen, zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.