Der ganze Familienclan freut sich mit Rumer Willis: Zur Geburt ihrer ersten Tochter gibt es viele herzliche Worte auf Instagram.

Die älteste Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) hat ihr erstes Kind bekommen - und die ganze Familie ist aus dem Häuschen. Via Instagram erhielt Rumer Willis (34) liebevolle Worte zu ihrer Tochter Louetta Isley.

Demi Moore schickt "pure Liebe"

Ihre Mutter Demi Moore kommentierte unter dem Posting, in dem Rumer Willis die Geburt verkündete: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Schwester Scout Willis (31) schrieb in einer Story auf ihrem Profil: "Ich weine, weil meine Nichte so perfekt ist." Und auch die zweite Ehefrau von Bruce Willis meldete sich zu Wort: Sie schwärmte in ihrer Instagram-Story: "Oh Louetta, wir lieben dich so sehr." Einmal mehr zeigt sich: Der Patchwork-Clan hält fest zusammen. So meistert die Großfamilie auch die Demenz-Erkrankung des Actionheldes, der nun erstmals Opa geworden ist.

So verkündete Rumer Willis die Geburt

Auf ihrem Instagram-Account hatte Rumer Willis verraten, dass ihre Tochter am 18. April zur Welt kam. Zu einem Foto des Babys schrieb sie: "Du bist pure Magie. Du bist mehr, als wir uns je erträumt haben."

Vor den Glückwünschen der Familie hatten bereits zahlreiche Prominente der 34-Jährigen und ihrem Partner gratuliert. "Sie ist wunderschön! Herzlichen Glückwunsch Mama! Willkommen auf dieser Welt Louetta!", schrieb Schauspielerin Melanie Griffith (65). "Ich freue mich so für euch", kommentierte Hilarie Burton (40). "Zauberhaft", schwärmte Sängerin Hilary Duff (35), und auch Model Ireland Baldwin (27) zeigte sich begeistert: "Zu süß. Ich freue mich so für dich!"