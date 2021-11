Die jüngste Folge von "Schlag den Star" ist frisch vorbei, da steht schon die nächste an. Es treten Ruth Moschner und Alexander Herrmann an

Das jüngste Duell bei "Schlag den Star" zwischen Katja Burkard (56) und Olivia Jones (52) ging am Samstagabend (27. November) denkbar knapp aus - mit dem besseren Ende für Burkard. Am 18. Dezember steht derweil schon der nächste Schlagabtausch zweier Promis an. Dann werden Moderatorin Ruth Moschner (45) und TV-Koch Alexander Herrmann (50) aufeinandertreffen, wie ProSieben inzwischen mitgeteilt hat. Unbekannte sind Moschner und Herrmann nicht. So saßen sie etwa schon gemeinsam in der Jury der "Promi Kocharena" bei VOX, damals an der Seite von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (57).

Zum Geschlechterduell kam es in der langen Geschichte von "Schlag den Star" bislang selten. Die Premiere gab es erst im Dezember 2018 bei der Paarung Sarah Engels (29, damals noch Lombardi) gegen Eko Fresh (38). Der Rapper siegte am Ende deutlich mit 64:14. Im Dezember 2020 kam es zur nächsten Partie Mann gegen Frau, in der Sonja Zietlow (53) gegen Jürgen Milski (58) mit 70:50 siegen konnte. Schon damals sollte eigentlich Olivia Jones gegen Zietlow antreten. Weil die Dragqueen jedoch krank absagen musste, sprang Milski spontan ein.