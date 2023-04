Ryan Gosling & Eva Mendes in "The Place Beyond the Pines".

In einem nostalgischen Instagram-Post blickt Eva Mendes auf ihr zehnjähriges Beziehungsjubiläum mit Ryan Gosling zurück.

Den Beginn der Liebesgeschichte zwischen den beiden Hollywood-Stars Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) war absolut filmreif: Während der Dreharbeiten zum Filmdrama "The Place Beyond the Pines" (2013), in dem die beiden ein ehemaliges Liebespaar verkörperten, verliebten sie sich ineinander - und wurden dann auch abseits des Sets zu einem Paar. In einem Instagram-Post blickt Eva Mendes staunend auf den Beginn ihres gemeinsamen Liebesglücks zurück.

Zu einem Foto, dass sie mit Gosling und einem Film-Baby am Set zeigt, schrieb sie: "Dies schickte mir gerade meine Partnerin @scondito, um mich daran zu erinnern, dass es zehn Jahre her ist, dass dieser Film herauskam." Und fügte hinzu: "Fühlt sich an, als wäre es schon ewig her."

Erste Hinweise auf eine beginnende Affäre zwischen den Schauspielern lieferten seinerzeit Fotos, auf denen man die beiden bei einem vergnügten Date im Disneyland Park in Kalifornien sah. Bei ihrem Rundgang durch die bunte Märchenwelt hielten sie Händchen, eins der Bilder fing sogar ein Küsschen ein, das Mendes ihrem Filmpartner auf die Wange drückte.

Lange Zeit äußerten sich Mendes und Gosling nicht zu aufkommenden Liebes-Gerüchten. Erst im folgenden Jahr, bei der Premiere von "The Place Behind the Pines" auf dem Toronto Film Festival, zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar. Mittlerweile leben die beiden seit über einem Jahrzehnt in einer festen Beziehung und haben zwei gemeinsame Töchter.

Gosling ist bald in einem neuen Streifen zu sehen, der bereits vorab für Aufsehen sorgt. Im neuen "Barbie"-Film verkörpert er den blonden Ken - an der Seite der Barbie-Darstellerin Margot Robbie (32). Der Film läuft im Juli 2023 in den deutschen Kinos an.