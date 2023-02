So geht es seiner Frau Blake Lively nach der Geburt

Ryan Reynolds und Blake Lively sind erneut Eltern geworden. Wie es seiner Ehefrau geht, verrät der "Deadpool"-Star jetzt.

Ryan Reynolds (46) und Blake Lively (35) haben vor Kurzem Baby Nummer vier auf der Welt begrüßt. "Allen geht es gut. Eigentlich geht es allen fantastisch", freut sich der "Deadpool"-Star in der CNBC-Sendung "Power Lunch" über den neuesten Familienzuwachs.

"Hier ist es wie im Zoo"

"Wir würden das nicht viermal machen, wenn wir es nicht lieben würden", erklärte er den Moderatoren Tyler Mathisen (68) und Kelly Evans (37). Reynolds, der weder über das Geschlecht noch den Namen des Babys sprach, verriet allerdings, dass es bei ihnen zu Hause seit der Ankunft des neuen Sprösslings sehr hektisch zugeht. "Wenn wir bis jetzt nicht gelernt hätten, wie das geht, wären wir in großen, großen Schwierigkeiten. Aber hier ist es wie im Zoo", scherzte er.

Am vergangenen Sonntag (12. Februar) veröffentlichte Lively eine Fotostrecke auf ihrem Instagram-Account, auf der sie zum ersten Mal seit Monaten ohne Babybauch zu sehen ist. Zu den Bildern, auf denen auch ihr Ehemann und Mutter Tammy zu sehen ist, schrieb sie: "Wir waren fleißig." Damit ist die Familie nun zu sechst: Lively und Reynolds sind bereits Eltern von drei Töchtern: Betty (3), Inez (6) und James (8). Verheiratet sind die beiden seit 2012.

Lively machte ihre vierte Schwangerschaft erst im September 2022 bekannt, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zum "10. Forbes Power Women's Summit" in New York City erschien. In der Folge postete sie Bilder von sich und ihrem Bauch. Laut eigenen Angaben wollte sie damit Paparazzi-Bildern zuvorkommen. "Hier sind Schwangerschaftsfotos von mir im echten Leben, damit die elf Typen, die vor meinem Haus warten, mich alleine lassen können", schrieb sie damals.