SAG Awards: Joaquin Phoenix ehrt in seiner Rede Heath Ledger

Bei den Screen Actors Guild Awards erinnerte Joaquin Phoenix (45) an den verstorbenen Hollywood-Star Heath Ledger (1979-2008). Als der "Joker"-Star den Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" entgegennahm, erklärte er auf der Bühne in Los Angeles: "Ich werde hier auf den Schultern meines Lieblingsschauspielers Heath Ledger getragen."

Ledger, der 2008 mit 28 Jahren an einer Medikamentenüberdosis starb, verkörperte den Joker in "The Dark Knight" (2008) und hatte dafür zahlreiche Preise gewonnen, darunter einen Oscar, einen Golden Globe und einen SAG Award. Joaquin Phoenix könnte mit der Rolle Ähnliches gelingen, den Golden Globe hatte er vor der SAG-Trophäe ebenfalls bereits erhalten, für einen Academy Award ist er nominiert.

Auch diese Stars wurden ausgezeichnet

Neben Joaquin Phoenix wurden bei den Screen Actors Guild Awards 2020 auch diese Schauspieler und Schauspielerinnen ausgezeichnet: Renée Zellweger als beste Hauptdarstellerin für den Film "Judy", Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") als bester Nebendarsteller und Laura Dern ("Marriage Story") als beste Nebendarstellerin. Im TV-Bereich freuten sich unter anderem Sam Rockwell und Michelle Williams, die beide für ihre Performances in "Fosse/Verdon" ausgezeichnet wurden.

In der Kategorie "Bester Darsteller in einer Dramaserie" siegte Peter Dinklage ("Game of Thrones"), Jennifer Aniston gewann einen SAG Award für "The Morning Show". Zudem holte sich unter anderem Phoebe Waller-Bridge eine Trophäe für "Fleabag" als beste Darstellerin in einer Comedyserie. In der Kategorie "Bestes Schauspielensemble in einem Film" siegte "Parasite". Der südkoreanische Film holte damit den wichtigsten Preis des Abends.