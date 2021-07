Saginaw Grant ist tot. Der indigene Schauspieler ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren friedlich eingeschlafen.

Der US-Schauspieler Saginaw Grant (1936-2021) ist tot. "Schweren Herzens müssen wir verkünden, dass ein Kämpfer nach Hause gerufen wurde", heißt es unter anderem in einem Statement auf der Facebook-Seite des Verstorbenen. Grants langjährige Freundin und Sprecherin Lani Carmichael bestätigte unter anderem Associated Press, dass er am Mittwoch im Alter von 85 Jahren friedlich in Hollywood eingeschlafen sei.

Er war stolz darauf, seine Kultur zu teilen

Grant, der unter anderem auch Medizinmann des Stammes "Sac & Fox" war, begann seine Schauspielkarriere in den 1980er Jahren. "Er ist erst später im Leben zur Schauspielerei gekommen und verspürte ungeheuren Stolz dabei, seine Kultur durch Filme und als Redner zu teilen", heißt es bei Facebook weiter. Zudem habe er auch Schmuck angefertigt.

Bekannt war Grant unter anderem für Rollen in Serien wie "Breaking Bad" und "Community" sowie in Filmen wie "The Lone Ranger" neben Johnny Depp (58). In "Mit Herz und Hand" war er neben Anthony Hopkins (83) zu sehen.