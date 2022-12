Schauspielerin Salma Hayek hat bei einer Filmpremiere am Dienstag in New York City mit einer Cinderella-Robe alle Blicke auf sich gezogen.

Schauspielstar Salma Hayek (56) zeigte sich am Dienstag bei der Premiere zu "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" in New York City in einer glamourösen Robe. Die 56-Jährige trug ein babyblaues Korsett-Kleid mit Tüllrock. Sowohl die Ärmel als auch der obere Teil der Robe waren aus durchsichtigem Stoff und zauberten der Schauspielerin ein wunderschönes Dekolleté. Silberne Glitzer-Applikationen am Korsett sorgten für einen zusätzlichen Hingucker-Moment.

Fokus lag auf dem Outfit

Zu dem Kleid kombinierte Hayek einen silbernen Statement-Ring und verzichtete ansonsten auf auffällige Accessoires. Ihre Haare ließ sie im Mittelscheitel zu leichten Wellen über ihre Schultern fallen. Beim Make-up setzte sie auf schwarze Mascara, grauen Lidschatten und einen dezent roten Lippenstift.

Neben Hayek zeigte sich auch Co-Star Antonio Banderas (62), der wie im ersten Teil auch in der Fortsetzung (Kinostart: 22. Dezember) dem gestiefelten Kater seine Stimme leiht, auf dem blauen Teppich der Premiere. Hayek spricht erneut seine Kumpanin Kitty Samtpfote. Über zehn Jahre ist es her, dass die Figur des gestiefelten Katers, die in "Shrek" ihren Ursprung fand, ihren ersten Solofilm spendiert bekam.