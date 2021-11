Sam Eisenstein kehrt der RTL-Serie "Alles was zählt" nach 15 Jahren den Rücken und will fortan "neue Wege" beschreiten.

Seit den Anfängen von "Alles was zählt" im Jahr 2006 ist er dabei: Sam Eisenstein (48). Nach 15 Jahren und fast 4.000 Episoden der RTL-Serie verabschiedet sich seine Figur Marian Öztürk nun jedoch aus dem fiktiven Essener Stadtteil Schotterberg. Diese traurige Nachricht für alle Fans hat der Sender nun bekanntgegeben.

Bei RTL ist man voll des Lobes für die jahrelange Zusammenarbeit: "Sam Eisenstein war als Schauspieler der ersten Stunde seit 2006 ein wichtiger Teil des Ensembles von 'Alles was zählt' - wir sind ihm sehr dankbar dafür, wie er seiner Rolle Marian Öztürk so viele interessante und liebenswerte Facetten gegeben hat."

Möglichkeit auf ein Comeback?

Etwas Hoffnung auf ein Comeback des Schauspielers wird den Fans sogleich auch gegeben, denn: Marians Sohn Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew, 38) und "seine Nichte Leyla Öztürk (Suri Abbassi, 27) bleiben in Essen wohnen und vielleicht wird der Kontakt der Familie irgendwann in der Zukunft einmal wieder intensiver".

Vorerst wolle Eisenstein aber "neue Wege" in seiner Karriere gehen. Seinen finalen Auftritt wird er in der Folge 3.823 hinlegen, die am 24. November ausgestrahlt wird. Ungeduldige können sich die Abschiedsfolge auch bereits jetzt schon via RTL+ ansehen.

In der Episode verschwindet Marian scheinbar urplötzlich. In einem Brief an die schwerkranke Daniela (Berrit Arnold, 50) offenbart er ihr, "eine Möglichkeit gefunden zu haben, das fehlende Geld für ihre Therapie aufzutreiben".