Sam Smith: Sam Smith schickt Liebe an alle Einsamen

"Es ist so wundervoll zu sehen, was für eine schöne Zeit ihr alle mit euren Freunden und eurer Familie habt. Das lässt mich aber auch an diejenigen unter euch denken, die dieses Weihnachten nicht so glücklich sind oder sich geliebt fühlen. Ich wollte euch nur ein bisschen Cyber-Liebe schicken. Weihnachten ist eine harte Zeit für uns einsamen Herzen."

Sam Smith (27, "Writing's on the Wall") hat für seine Fans immer motivierende Worte parat - so auch an Weihnachten. Am Sonntagabend postete der Sänger ein Instagramselfie, das ihn mit einem Bier in einem Pub zeigt. Er sei ganz alleine gewesen, schrieb er dazu. An all jene Personen, die Weihnachten ohne Familie verbringen, richtete er aufmunternde Zeilen. "Ich bin bei euch und weiß, dass ihr nicht alleine seid", fuhr er fort. "Ihr seid besonders und ihr seid gut genug. Nehmt mit jemandem in dieser Zeit Kontakt auf. Ihr werdet sehen, wir sitzen alle in einem Boot."