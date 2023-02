In einem überdimensionalen Latex-Jumpsuit sorgte Sam Smith auf dem roten Teppich der Brit Awards für Aufsehen.

Auf dem roten Teppich der Brit Awards sorgte vor allem Sam Smith (30) am Samstagabend (11. Februar) in London für großes Aufsehen. Der Musikstar erschien in einem ballonartigen Latex-Outfit vom Label Harri zu der Preisverleihung.

Das dunkle Outfit mit Reißverschluss war hochgeschlossen, hatte ballonartige Ärmel und ebenfalls aufgeblasen aussehende, seitlich abstehende Hosenbeine. Smith kombinierte den extravaganten Look mit einem Paar Plateau-Stiefel und dunklen Handschuhen und präsentierte einen Tropfenohrring sowie blond gefärbte Haare.

Triumph für Styles

Während Smith auf dem roten Teppich für Furore sorgte, räumte Harry Styles (29) bei den Preisen ab. Der Sänger gewann bei den Brit Awards alle vier Kategorien, in denen er nominiert war. Der Musiker holte die Trophäe für den besten Song ("As It Was"), das beste Album ("Harry's House"), den besten Pop/R&B-Act und den Preis für den besten Künstler. Damit konnte Styles seinen Erfolg von den Grammy Awards am vergangenen Wochenende wiederholen, wo er die Kategorien "Album des Jahres" und "Bestes Gesangsalbum - Pop" gewann.