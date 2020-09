Viel ist bisher nicht bekannt, aber Samuel L. Jackson soll für eine Marvel-Serie bei Disney+ als Nick Fury zurückkehren.

Disney+ bastelt offenbar weiter fleißig an seinem Marvel-Universum. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, soll Samuel L. Jackson (71, "Pulp Fiction") für den Streamingdienst wieder in die Rolle des Nick Fury schlüpfen. Demnach soll sich eine Serie über den Leiter der geheimen Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. zurzeit in der Entwicklung befinden.

Seit 2008 im Marvel Cinematic Universe vertreten

Die genauen Details zu der Serie werden derzeit noch unter Verschluss gehalten. Angeblich soll aber Drehbuchautor Kyle Bradstreet (40) mit an Bord sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Samuel L. Jackson war erstmals 2008 im Abspann von "Iron Man" als Nick Fury zu sehen. Danach tauchte er immer wieder in Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe auf, zuletzt in "Spider-Man: Far From Home", "Avengers: Endgame" und "Captain Marvel".