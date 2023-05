Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin lässt sich nach rund 19 Jahren Beziehung scheiden. Das gab sie auf Instagram bekannt.

Vor wenigen Wochen kassierte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) eine krachende Wahlklatsche und ist deswegen ihren Job als Regierungschefin bald los. Jetzt gab die junge Politikerin per Instagram bekannt, dass sie auch in Sachen Liebe eine Niederlage einstecken musste: Ihre Ehe ist gescheitert. Auf dem sozialen Netzwerk schrieb sie in ihren Storys, dass sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Markus Raikkonen (37) die Scheidung eingereicht hätte. "Wir sind dankbar für die 19 Jahre, die wir zusammen hatten, und für unsere geliebte Tochter."

Die beiden seien immer noch beste Freunde, heißt es in der Erklärung weiter. Man sei außerdem "einander nahe und liebende Eltern". Das Ziel sei es, trotz Trennung weiterhin viel gemeinsame Zeit miteinander und als Familie zu verbringen. Weitere Äußerungen zur Scheidung werde es von beiden nicht geben.

Sie lernten sich im Alter von 18 Jahren kennen

Sanna Marin und Markus Raikkonen haben gemeinsam die fünfjährige Tochter Emma Amalia Marin und führten lange Zeit eine Beziehung ohne das Ja-Wort vor dem Altar. Erst im August 2020 heiratet die Sozialdemokratin ihren langjährigen Partner, einen ehemaligen Fußballprofi und Unternehmer. Laut Medienberichten lernten die beiden sich bereits im Alter von 18 Jahren während ihres Studiums kennen.