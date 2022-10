Sängerin gewährt seltenen Einblick in ihr Eheleben

Sarah Connor hält ihr Eheleben mit Florian Fischer von der Öffentlichkeit fern. Zum 48. Geburtstag ihres Liebsten macht sie eine Ausnahme.

Sarah Connor (42) hält ihr Eheleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Doch anlässlich des 48. Geburtstags ihres Partners Florian Fischer am 13. Oktober macht die Sängerin eine Ausnahme. Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige mehrere Fotos, die intime Momente der beiden zeigen. "Mein Geliebter, mein bester Freund, mein sicherer Ort. Happy Birthday, mein König", schrieb Connor dazu - samt Herz- und Flammen-Emoji.

Romantische Bilder

Das erste Foto zeigt die beiden küssend und eng umschlungen am Meer. Danach folgt ein Selfie des Paares sowie ein Schwarz-Weiß-Foto, das Connor und Fischer in einer Umarmung hinter der Bühne zeigt. Auch ein Schnappschuss, auf dem nur ihr Ehemann zu sehen, ist unter den Bildern. In ihrer Instagram-Story postete die Sängerin ebenfalls mehrere Fotos und schrieb "Ich liebe dich unendlich" dazu. Connors Fans sind von den liebevollen Worten sowie Schnappschüssen begeistert und hinterließen zahlreiche Geburtstagsglückwünsche.

Sarah Connor war von 2004 bis 2010 mit Marc Terenzi (44) verheiratet. Sohn Tyler kam 2004 zur Welt, 2006 folgte Tochter Summer. Ihrem heutigen Ehemann und Manager Florian Fischer gab sie 2017 das Jawort. Mit ihm zusammen hat die Sängerin die 2011 geborene Delphine und den 2017 geborenen Jax.