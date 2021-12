Sarah Engels ist wieder Mutter geworden. Ihr Ex-Mann, Pietro Lombardi, sendet seine Glückwünsche.

Sarah Engels (29) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Neben vielen Fans und Promis meldet sich auch ihr Ex-Mann, Pietro Lombardi (29), um zu gratulieren.

Die Sängerin verkündete am 3. Dezember auf Instagram, dass ihre gemeinsame Tochter mit ihrem Ehemann Julian (28), mit dem sie seit Mai verheiratet ist, zur Welt gekommen sei. "Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen", schrieb Engels und verriet, dass ihre Tochter den Namen Solea Liana trägt.

Eine "kleine Prinzessin"

"Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin", schrieb Lombardi kurz darauf in einer Instagram Story, die er an Engels und ihren Ehemann richtete. Er versicherte, dass er stets dazu bereit sei, zu helfen, sollte dies nötig sein: "Und wenn was ist, Onkel ist da."

In einem Kommentar unter dem Post der Sängerin erklärte er zudem, dass sie eine "tolle Familie" seien und "Onkel Pie" nur das Beste wünsche. Er habe das Mädchen schon gestern gesehen und sie sehe "so frech" aus, "aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist, denn das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast, bei deiner ersten Geburt von unserem Frechdachs". Lombardi und Engels waren zwischen 2013 und 2019 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, Alessio (6). Der Kleine wurde 2015 mit einem Herzfehler geboren.

Zahlreiche andere Promis, darunter "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (40), Sängerin Jenny Frankhauser (29) und die Moderatorinnen Jana Ina Zarrella (44) sowie Aleksandra Bechtel (49) gratulierten ebenfalls. "Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Alles Glück der Welt für euch", wünschte Model Fiona Erdmann (33), während Moderator und Sänger Ross Antony (47) erklärte: "Congratulations... Wir freuen uns sooooo sehr für euch."