Sarah Engels hat bei Instagram erklärt, dass sie mit ihrer Familie aufgrund eines Stalkers übergangsweise in einer Mietwohnung lebe.

Sarah Engels (30) ist in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Followern auf ihre aktuelle Wohnsituation eingegangen. Ein Fan wollte von der Sängerin wissen, ob sie mit ihrer Familie derzeit nicht mehr in ihrem Haus wohnt. "Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung", erklärte die Musikerin und zweifache Mutter und verriet auch den Grund dafür.

Situation soll sich "klären"

Sie habe nahe ihres eigentlichen Zuhauses einen Stalker, "der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist", erklärte Engels. Die Familie habe sich deshalb dort nicht mehr wohl gefühlt. "Wir wollten erstmal, dass die Situation sich beruhigt und klärt", fügte die 30-Jährige an und wandte sich mit einer Bitte an die Follower: "Habt Verständnis, dass ich mich hierzu eher bedeckt halte."

In der Fragerunde ging die Sängerin des Weiteren auf ihren Patchwork-Alltag ein. Aus ihrer Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (30) hat Sarah Engels Sohn Alessio (7). Tochter Solea kam im Dezember 2021 zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind mit Julian Engels (29). Die beiden haben sich im November 2020 verlobt, die Traumhochzeit folgte im Mai 2021.

Mit Lombardi habe sie "eine feste Regelung, jedes zweite Wochenende - außer in Ausnahmen - wie zum Beispiel, als ich letztens in Berlin für einen Job war." Natürlich könne "der Papa" auch mal "zum Eis essen vorbeikommen". Für ein Kind seien jedoch feste Strukturen, Regelungen und Verlässlichkeiten "super wichtig". Ihr sei es wichtig, "dass ein Kind immer beide Elternteile hat". Zudem verriet Engels, wie sie zu einem dritten Kind steht: "Vielleicht ja irgendwann. Aber jetzt gerade bin ich sehr glücklich und dankbar, wie die aktuelle Situation ist."