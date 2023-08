Nach ihrer Brustkrebs-Operation setzt die Herzogin von York auf Humor im Umgang mit ihrer rekonstruierten linken Brust.

Nach einer Brustkrebs-Diagnose unterzog sich Sarah Ferguson (63), Herzogin von York und Ex-Frau von Prinz Andrew (63), Anfang Juli umgehend einer Mastektomie, bei der die linke Brust entfernt und chirurgisch rekonstruiert wurde. Wie sie in ihrem Podcast "Tea Talks with The Duchess and Sarah" berichtet, hat sie den schwerwiegenden Eingriff gut überstanden und sucht nun einen positiven Umgang mit seinen Konsequenzen.

"Es hat mich einfach zum Lachen gebracht"

Dabei helfe es ihr beispielsweise, ihre "neue" linke Brust zu personalisieren - diese trage nun den Namen Derek. Auf die Frage, warum sie ausgerechnet diesen Namen wählte, gab sie zur Antwort: "Ich weiß es nicht. Es hat mich einfach zum Lachen gebracht."

Ihr neuer "bester Freund" sei ihr sehr wichtig, schließlich habe er ihr Leben gerettet und halte nun sein "Schutzschild" über sie. Um das Gleichgewicht zu halten, höre ihre rechte Brust jetzt auf den Namen Eric.

Eifersüchteleien zwischen "Derek und Eric"

Technisch gesehen verfüge sie mit ihrer rekonstruierten Brust nun über "ein neues Modell, ein neues Rad und einen neuen Motor". Dies führe allerdings zuweilen auch zu Eifersüchteleien: "Der arme Eric auf der rechten Seite ist eher traurig, weil er nicht so munter ist."

Trotz aller Leichtigkeit im Umgang mit ihrer Erkrankung bleibe Brustkrebs natürlich eine ernsthafte Angelegenheit und sie rate allen Frauen, sich regelmäßig einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen.



SpotOnNews