Influencerin Sarah Harrison hat sich zu Fremdgehgerüchten um ihren Mann geäußert. Sie betonte, dass sie eine starke Ehe führen würden.

Sie zählen zu den bekanntesten deutschen Influencer-Paaren: Sarah (32) und Dominic Harrison (32). Auf Instagram gewähren sie Einblicke in ihr Leben in Dubai, in ihre Ehe und den Alltag mit ihren zwei Töchtern. Doch immer wieder gibt es auch Gerüchte, dass bei den beiden längst nicht alles so perfekt ist, wie es scheint.

Am Samstag etwa machte im Sozialen Netzwerk die Behauptung die Runde, er habe im Männerurlaub im türkischen Alacati eine andere geküsst. Dazu hat sich Sarah Harrison jetzt zu Wort gemeldet und betont, dass die beiden eine starke Ehe führen würden.

"Sowas mussten wir uns schon öfter anhören"

Eine Followerin hatte unter einem Post gefragt, ob sie sich "zum Fremdgehskandal von deinem Mann" äußeren werden. Darauf kommentierte die einstige "Bachelor"-Kandidatin zu einem lachenden Smiley: "Skandal - weil eine Fake-Seite das schreibt? Das ist ein anonymer Sticker ohne Beweise, dem man Glauben schenken soll?"

Jeder wisse, wo ihr Mann gewesen sei. "Und jemand, der uns unser Familienglück nicht gönnt, versucht mit einer Nachricht irgendetwas zu verbreiten." Sie betonte: "Domi und ich führen eine starke Ehe und er würde das nie machen. Sowas mussten wir uns schon öfter anhören und ich finde das immer wieder so unverschämt und traurig."

Sie appellierte an ihre drei Millionen Followerinnen und Follower: Glaubt nicht immer alles, was einer schreibt."

Sie wurde Dritte bei "Der Bachelor"

Das Paar ist seit 2017 verheiratet, im August 2019 feierten die beiden noch einmal eine große Hochzeitsfeier. Sie haben zwei Töchter, Mia (5) und Kyla (3). Seit 2020 lebt die Familie in Dubai, die heißen Sommerwochen verbringen sie meist in Deutschland. Bald aber fliegen sie wieder in ihre Wahlheimat. "Am Montag geht es für uns endlich wieder nach Hause. Freue mich so sehr", ließ sie ihre Fans wissen - und begrüßte ihren Mann nach seinem Türkei-Trip freudestrahlend am Flughafen.

Sarah Harrison wurde durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2015 bekannt. Sie war "Playmate des Jahres" und nahm 2015 an "Promi Big Brother" teil. Es folgten weitere Auftritte in TV-Shows und daneben steigerte die gelernte Bankkauffrau ihre Followerzahlen auf ihrem Instagram-Account.

Inzwischen gilt sie als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands und hat sich verschiedene finanzielle Standbeine aufgebaut. Mit ihrem Mann gründete sie zum Beispiel eine Firma für Baby-Pflegeprodukte.