Sarah Hyland: Wegen Corona muss sie ihre Hochzeit verschieben

"Modern Family"-Schauspielerin Sarah Hyland (29) und ihr Verlobter Wells Adams (35) gehören inzwischen einer illustren Riege an Stars an, der sie sich wohl lieber nicht zugehörig fühlen würden. Denn wie zahlreiche andere Promis mussten nun auch sie ihre Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie vorerst auf Eis legen. Das hat Adams höchstpersönlich in einem Video-Interview mit der Seite "Access Hollywood" verraten.

"Es gibt momentan keine Hochzeitspläne. (...) Welchen Sinn hätte es, etwas in einer Zeit wie jetzt auszuarbeiten, in der alles in der Schwebe ist?", so Adams in der Videoschalte aus dem gemeinsamen Wohnzimmer. Sollte die Corona-Krise noch lange anhalten, könne er sich höchstens eine kleine "Hinterhof-Hochzeit" vorstellen. Doch das werde höchstwahrscheinlich nicht stattfinden - dafür gäbe es viel zu viele TV-Berühmtheiten, "die uns Geschenke geben müssen", scherzt Hylands Verlobter.

Zu weiteren Stars, deren Ehebund noch auf sich warten lassen muss, zählen unter anderem Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43), Emma Stone (31) und ihr Verlobter Dave McCary (34), Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (37) sowie Stefan Mross (44) und seine Anna-Carina (27).