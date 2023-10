Sarah Jessica Parker mit Ehemann Matthew Broderick in New York.

Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick überzeugen im stylischen Partner-Look. Verschiedenfarbige Schuhe trägt dabei aber nur sie.

Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58) hat auf dem roten Teppich in New York einen außergewöhnlichen Look gezeigt. Während sie mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (61) im eleganten Partner-Look unterwegs war, überraschte die "Sex and the City"-Ikone bei der Herbstgala des "New York City Ballets" durch verschiedenfarbige High Heels.

Sie kombinierte ein zweifarbiges Paar Sandalen mit Absatz, jeweils mit einer roséfarbenen und einer schwarzen Brosche, die sie passend zu einer silberfarbenen Glitzertasche wählte. Der Serienstar präsentierte außerdem mit Diamanten besetzte Ohrringe und mehrere Diamantringe.

Ihre Kleidung hielt Parker ganz in Schwarz, als sie mit ihrem Ehemann über den roten Teppich schritt. Doch von Langeweile auch hier keine Spur: Laut einem Bericht der "Daily Mail" trug Parker ein Kleid von Carolina Herrera. So sah man sie in einem vom Ballett inspirierten Look mit ausgestelltem Rock aus Tüll. Das schwarze Off-Shoulder-Oberteil fiel dabei besonders durch seine Cut-outs ins Auge.

Sarah Jessica Parker: Mit Gespür fürs Detail

Ein weiterer Hingucker ihres Outfits war auch der große Kopfschmuck, der ihre langen blonden Haare am Hinterkopf zusammenband. Auf Instagram teilte die 58-Jährige ein Foto der Schleife, deren Bänder fast an einen Schleier erinnern. Zu dem Bild, das offenbar in der New Yorker Innenstadt aufgenommen wurde, schreibt Parker: "Beim Ballett war alles schön."

Ehemann Matthew Broderick zieht gleich

Auch Ehemann und Schauspieler Matthew Broderick war Teil der Inszenierung auf dem roten Teppich. Er trug einen schwarzen Anzug mit seidigen Applikationen und kombinierte den eleganten Klassiker mit einem weißen Hemd sowie einer Fliege.

Parker ist seit 2012 eine der Gala-Vorsitzenden. Bei der jährlichen Veranstaltung im David H. Koch Theater im Lincoln Center in New York City ehrte das New Yorker Ballett in diesem Jahr und zum 75-jährigen Bestehen auch die Mode und die Stadtkultur. Zu der Veranstaltung waren außerdem prominente Gäste wie Laverne Cox, Andrew Cohen, Claire Danes, Hugh Dancy, Diane Kruger und Naomi Watts auf dem roten Teppich zu sehen.