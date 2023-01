Sarah Jessica Parker bei den Dreharbeiten von "And Just Like That..." in New York.

Nicht allen fällt es leicht, verschiedene Muster und Materialien in einem Outfit zu vereinen. Sarah Jessica Parker zeigt, wie es geht.

Wenn eine Promifrau Outfitkombinationen mit Stilbruch beherrscht, dann ist es Sarah Jessica Parker (57). Die Schauspielerin ist auf den Straßen in New York City strahlend in einem edlen Ensemble aus weißem Plisseerock, gestreifter Bluse und Mantel mit Blumenprint abgelichtet worden.

Dazu kombinierte sie eine rosafarbene Umhängetasche, mehrere Perlenketten mit Muschelanhänger und dunkelbraune Stiefeletten mit hohem Absatz - schrill, bunt und trotzdem stylisch, eben ganz à la Carrie Bradshaw. Ihre blonden Haare trug sie offen mit leichten Wellen. Zudem setzte Parker auf ein dezentes Make-up.

"And Just Like That..." wird fleißig gedreht

Die Schauspielerin verkörpert ihre beliebte "Sex and the City"-Figur derzeit wieder für die zweite Staffel von "And Just Like That...". Die Dreharbeiten sind bereits seit ein paar Monaten in vollem Gange. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist bislang noch unklar. Seit März 2022 steht fest, dass es eine zweite Staffel von "And Just Like That..." geben wird.