Sarah Kern: Kurz nach der letzten Trennung hat sie sich verlobt

Im März hatte sich Designerin Sarah Kern (51) von Tobias Pankow getrennt, nun ist die 51-Jährige verlobt. "Auch wenn jetzt andere sagen, ich stürze mich ins nächste Abenteuer und lasse den Kerl wieder im Regen stehen: Liebe ist nicht planbar", wird sie in der Zeitschrift "Gala" zitiert.

Dem Bericht zufolge ist der neue Mann an Sarah Kerns Seite 44 Jahre alt, trägt den Namen Matthew und stammt aus ihrer Wahlheimat Malta. Über ihren Beziehungsstatus erklärt sie in "Gala": "Wir sind verlobt!" Kurz nach der jüngsten Trennung habe sie Matthew zufällig am Frankfurter Flughafen wiedergetroffen. "Wir kennen uns schon zwei Jahre. Damals dachte ich schon: Heilige Guacamole, was ein geiler Typ! Auf Malta sieht man selten Männer, die zwei Meter groß sind." Und zwischen den beiden scheint es zu passen: "Ich glaube, dass er der Mann ist. Ich schwöre, dass wird der letzte in meinem Leben sein."

Räumliche Distanz als Trennungsgrund

Erst im Februar hatte der Home-Shopping-Star die Beziehung zu Tobias Pankow öffentlich gemacht, im März verkündete die 51-Jährige dann die Trennung nach wenigen Monaten: "Durch die räumliche Distanz zwischen uns hat es nicht mehr für eine Beziehung gereicht", sagte sie "Gala".

Über zehn Jahre lang war Sarah Kern mit dem Designer Otto Kern liiert, der am 10. Dezember 2017 im Alter von 67 Jahren verstarb. Es folgte eine zweite Ehe mit Goran Munizaba, die 2010 geschieden wurde. Sarah Kern hat zwei Söhne, Olivier (27) und Romeo (12), und lebt aktuell auf Malta.