Sarah Lombardi: Romantisches Pärchenfoto auf Instagram

Bereits im Februar tauchten Fotos auf, die Sängerin Sarah Lombardi (27, "Heartbeat") küssend mit Fußballspieler Julian Büscher (27) am Rande eines Spielfelds zeigten. Nun präsentierten sich die beiden in einer Instagram-Story schwer verliebt. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Kicker seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange drückt. Auch eine Liebeserklärung gab es dazu.

"Soo, das wars! Ich habe meinen Platz für den Rest des Tages gefunden", schrieb Büscher über das Boomerang-Selfie mit seiner Freundin, auf dem er einen Arm um sie legt. Am oberen Rand ist zudem "Bisschen stolz auf dich!" zu lesen. Lombardi wirkt glücklich und strahlt in die Kamera.

Er kickte schon in den USA und in Kanada

Julian Büscher kickte laut der Webseite seines Vereins TuS Haltern am See unter anderem schon in Washington D.C. und in der kanadischen Premier League. Der 27-Jährige hat demnach zudem ein Fernstudium in International Business abgeschlossen und arbeitet in einer Werbeagentur für Kommunikation und Sport.

Im Dezember hatte Lombardi die Trennung von Freund Roberto bekanntgegeben. Mit einem ersten Pärchenfoto hatte sie im Sommer 2018 die Beziehung auf Social Media öffentlich gemacht. Die Sängerin war von 2013 bis zur Scheidung 2019 mit Pietro Lombardi (27, "Kämpferherz") verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio (4) zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.