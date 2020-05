Sarah Lombardi: Sie geht im Frühjahr 2021 auf Deutschland-Tour

Sarah Lombardi (27, "Te Amo Mi Amor") geht 2021 auf Tour. Die Sängerin und Entertainerin tritt im kommenden Frühjahr in zehn deutschen Städten auf und hat dabei Live-Band und Tänzer im Gepäck. Die 27-Jährige verspricht "eine spektakuläre Show". Bereits ab heute (18. Mai) gibt es Tickets in einem Pre-Sale auf Eventim. Der reguläre Vorverkauf für "Sarah Lombardi - Live mit Band 2021" startet dann ab Mittwoch, 20. Mai.

Sarah Lombardi ist heiß aufs Touren

Nachdem Sarah Lombardi erst am Freitag ihre Single, den Latin-Pop-Song "Te Amo Mi Amor", veröffentlicht hatte, sang sie auch beim "Free European Song Contest" von Stefan Raab (53) für Italien. Ihre Deutschland-Tour soll dann am 17. März in München starten. Es folgen Auftritte in Frankfurt am Main, Oberhausen, Hamburg, Köln, Mannheim, Hannover, Berlin, Dresden und Leipzig.