Sarah Michelle Gellar: Ehemann bezeichnet ihre Lieblingshose als "lächerlich"

Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (42, "Buffy") zeigt bei Instagram ihre neue Lieblingshose: eine stylische Sweatpant in schwarzer Lederoptik. Dazu kombinierte sie schwarze Ankle Boots mit Schnürung und Absatz sowie einen simplen Pullover. Von ihrer Tochter lieh sie sich zudem ein farbenfrohes Stirnband. Eigentlich ein cooler Look - wäre da nicht die Meinung von Gellars Ehemann Freddie Prinze Jr. (43, "Eine wie keine").

Er scheint von der sportiven Hose seiner Frau alles andere als begeistert zu sein, wie diese nun in den Sozialen Medien verkündet hat. "Wenn dein Mann denkt, deine Hose sei lächerlich, was tust du?", fragte sie ihre rund drei Millionen Follower rhetorisch und fuhrt fort: "Natürlich machst du haufenweise dramatische Bilder und spamst ihn damit zu." In ihren Stories veröffentlichte die Schauspielerin ein weiteres Bild mit dem umstrittenen It-Piece und fragte: "Meint ihr, Freddie Prinze Jr. wird sie irgendwann mögen?" Dieser hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Seit 2002 sind die beiden verheiratet.