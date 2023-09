Gut ein Jahr nach der Hochzeit und der Geburt von Sohn Elias: "Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzeroth ist getrennt.

Saskia Atzeroth (31) und ihr Mann Sebastian haben sich getrennt. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin gab die Nachricht in einer Instagram-Story bekannt. Erst im Juni 2022 hatte die Reality-TV-Darstellerin geheiratet. Kurz danach kam ihr Sohn Elias zur Welt.

"Der ein oder andere hat sicher gemerkt, dass sich bei mir etwas verändert hat", erklärt Saskia Atzerodt in ihrer Instagram-Story. Dann lässt sie die Bombe platzen: "Ich habe mich von meinem Mann vor ein paar Wochen getrennt." Die Hintergründe "gehören nicht in die Öffentlichkeit", deshalb nennt die Influencerin sie auch nicht.

"Ich bitte euch, nicht zu urteilen"

"Ich bitte euch nicht zu urteilen", schreibt Atzeroth weiter. "Manchmal gehen Wege nun einmal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln."

Durch den gemeinsamen Sohn, der im Juli 2022 zur Welt kam, bleibe sie aber mit ihrem Noch-Ehemann verbunden. "Das Wohl von Elias steht an erster Stelle."

"Bachelor" bis "Sommerhaus"-Fluch

2016 trat Saskia Atzeroth das erste Mal im Fernsehen auf. Die gelernte Steuerfachangestellte kämpfte in der sechsten Staffel von "Der Bachelor" um die letzte Rose von Leonard Freier (38). Das nebenberufliche Model schied aber in der vierten Nacht der Rosen aus.

Die Augsburgerin kam nach dem "Bachelor" mit Model Nico Schwanz (45) zusammen. Gemeinsam nahmen sie 2017 an "Das Sommerhaus der Stars" teil - und gewannen den "Kampf der Promipaare". Kurz nach der Sendung ereilte Atzeroth und Schwanz der berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch. Das Paar trennte sich. 2018 suchte Saskia Atzeroth in "Bachelor in Paradise" nach einem Partner, den sie dann außerhalb des Fernsehens fand.