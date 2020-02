Saw - Spiral: Neuer Trailer macht Vorfreude auf Teil neun der Horrorreihe

Am 11. Juni 2020 startet "Saw: Spiral" in den deutschen Kinos. Darin nimmt Chris Rock (54, "The Week Of") nicht nur die Hauptrolle des Zeke Banks ein, sondern er lieferte auch selbst den Stoff für Teil neun der Horrorreihe. Hollywood-Autoren Josh Stolberg (48, "The Hungover Games") und Pete Goldfinger ("Saw 8: Jigsaw") halfen ihm dabei, ein fertiges Drehbuch daraus zu schreiben.

Auch Samuel L. Jackson (71, "Shaft"), Max Minghella (34, "About Alex) und Marisol Nichols (46, "Riverdale") spielen in Teil neun der berühmten Horror-Franchise mit. Diesmal wird Darren Lynn Bousman (41, "St. Agatha") erneut die Ehre des Regiestuhls zuteil. Bereits für die Teile zwei, drei und vier der "Saw"-Reihe zeichnete er verantwortlich.

Der aktuelle Trailer zum Film macht Lust auf mehr: Die traditionell spannende Inszenierung der "Saw"-Reihe nimmt sich diesmal einem Mörder an, der es auf die Polizeit abgesehen hat - und damit auf die Hauptdarsteller und ihre Kompagnons.