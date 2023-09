So funktioniert die angesagte Haarfärbe-Technik

Scandi Hairline So funktioniert die angesagte Haarfärbe-Technik

Haare wie frisch von der Urlaubssonne geküsst: Mit dem TikTok-Trend Scandi Hairline wirken der Haaransatz heller und das Gesicht strahlt.

Die Sonnenstrahlen werden schwächer und der Herbst naht. Doch mit der subtilen Scandi Hairline Technik können wir die schönen Erinnerungen an den Sommer noch eine Weile festhalten. Diese Haarfärbetechnik ist gerade auf TikTok sehr beliebt und verspricht, das Haar wie von der Sonne geküsst aussehen zu lassen.

Was genau ist die Scandi Hairline Technik?

Die Scandi Hairline Technik ist eine raffinierte Methode, bei der die blondierende Farbe nur auf die kurzen "Babyhaare" rund um das Gesicht aufgetragen wird, um einen Halo-Effekt zu erzeugen. Auf diese Weise wird das restliche Haar sofort heller und natürlich blond aussehend, ähnlich wie bei Skandinavierinnen. Die Technik ist auf TikTok durch diverse Videos bekannt geworden, in denen die "Scandi Hairline" Technik eingesetzt wird, um blonde Haare auf das nächste Level zu heben.

Die blonden Akzente am Haaransatz imitieren die Wirkung der Sonne auf perfekte Weise. Beim Sonnenbaden am Strand trifft das UV-Licht häufig auf den Haaransatz und hellt zuallererst die zarten und kurzen Babyhaare am Haaransatz auf. Eine Scandi Hairline, für die unter anderem das schwedische Model Elsa Hosk (34) als Vorbild dient, verleiht der Haarfarbe nicht nur ein sommerliches Update, sondern sorgt auch dafür, dass der Teint im Gesicht aussieht, als käme man frisch aus dem Urlaub.

Die Scandi Hairline Technik ist nicht nur eine sommerliche Option, sondern auch eine schonende Art, das Haar heller wirken zu lassen. Denn es muss nicht das gesamte Haar blondiert werden, einige wenige Strähnen reichen aus. Da die Blondierung jedoch sehr nah an der Haut im Gesicht erfolgt, sollte die Haarfärbetechnik unbedingt von einem Experten oder einer Expertin durchgeführt werden.

Übrigens ist der TikTok-Trend nicht nur für Menschen mit blondem Haar geeignet. Auch Personen mit brünetten Haaren können die Scandi Hairline Technik anwenden, um ihrem Haar ein sommerlich-helles Aussehen zu verleihen.