Bei der Premiere von "Asteroid City" in Cannes hat Scarlett Johansson mit ihrem großen Rücken-Tattoo alle Blicke auf sich gezogen.

Auffällige Tattoos zieren den Rücken von Schauspielerin Scarlett Johansson (38). Bei der Premiere der Wes-Anderson-Komödie "Asteroid City" während der Filmfestspiele in Cannes präsentierte sie ihren Hautschmuck den Fotografen.

Auch ihr Ehemann war dabei

Immer wieder drehte sich der Hollywoodstar, um seine auffälligen Tätowierungen zu zeigen. Ihr elegantes rosa Kleid von Prada hatte einen entsprechend tiefen Rückenausschnitt. Dazu trug sie laut "Daily Mail" ein Paar Ohrringe von David Yurman. Zudem hatte die Blondine ihren Ehemann Colin Jost (40) mitgebracht.

Das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam bei Veranstaltungen. Die beiden sind seit drei Jahren verheiratet und haben den einjährigen Sohn Cosmo.

Scarlett Johansson ist Tattoo-Fan

Die Schauspielerin hatte das Lamm unter ihrem rechten Schulterblatt erstmals im Juni 2017 bei der Premiere ihres Films "Rough Night" präsentiert. Einen Monat später enthüllte sie dann das große Blumen-Tattoo, das daneben prangt.

Wie die britische "Daily Mail" weiter berichtet, trägt die Schauspielerin noch andere Tattoos: eine aufgehende Sonne auf ihrem linken Unterarm, ein Armband-Tattoo auf ihrem Handgelenk, einen "Lucky One"-Stempel auf ihren Rippen, zwei ineinandergreifende Kreise auf ihrem rechten Knöchel sowie ein Hufeisen auf ihrem Brustkorb, das von der französischen Graffiti-Künstlerin und Tätowiererin Fuzi Uvtpk entworfen wurde.

Scarlett Johansson verkörpert in dem neuen Film von Regisseur Wes Anderson die Rolle Midge Campbell. Weitere Stars in "Asteroid City" sind Jason Schwartzman, Margot Robbie und Tom Hanks. In Deutschland kommt der Film am 15. Juni in die Kinos.

SpotOnNews