Am Samstagabend steigen Sonja Zietlow und Ersatzkandidat Jürgen Milski bei "Schlag den Star" gegeneinander in den Spielshow-Ring.

Sonja Zietlow (52) und Jürgen Milski (57) treten am Samstagabend (19. Dezember) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegeneinander an. Frau gegen Mann - doch ein ungleiches Duell ist es keineswegs. Sowohl die Dschungelcamp-Moderatorin als auch der Reality-Star geben sich in ihren Kampfansagen siegessicher.

"Hey Jürgen, Big Brother hat dich groß gemacht. Big Sister wird dich kurz und klein machen", droht Sonja Zietlow ihrem Gegner. Doch auch der "Big Brother"-Zweitplatzierte von 2000 fährt schwere Geschütze auf: "Liebe Sonja, du als Pilotin weißt ja sicher, wie sich eine Bruchlandung anfühlt. Falls nicht, werde ich es dir am Samstag mal zeigen! Dein letzter Flug wird aus der Show sein - und zwar ohne Koffer!"

In "Schlag den Star" treten die beiden Promi-Gegner in bis zu 15 Runden gegeneinander an und können ein Preisgeld von 100.000 Euro erkämpfen. Ursprünglich sollte Sonja Zietlow gegen Drag-Queen Olivia Jones (51) in den Spielshow-Ring steigen. Die 51-Jährige musste jedoch krankheitsbedingt absagen. Wer sich am Ende den Sieg holt, entscheidet sich am Samstag, 19. Dezember, um 20:15 Uhr live bei ProSieben.