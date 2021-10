Hat sich Harry Styles dem Marvel-Universum angeschlossen? Angeblich soll der One-Direction-Star den kleinen Bruder von Thanos spielen.

Harry Styles (27) soll angeblich dem Marvel Cinematic Universe beigetreten sein. Und das offenbar schon im ohnehin topbesetzten Film "Eternals", der hierzulande am 3. November 2021 in den Kinos anlaufen wird. Auch zu seiner Rolle seien von der Premiere des Films in Los Angeles am vergangenen Montag (18. Oktober) Informationen durchgesickert. Laut "TMZ" spiele er den kleinen Bruder von Marvel-Superschurke Thanos (Josh Brolin, 53) namens Eros.

Wäre Styles somit ein weiterer Bösewicht, den es durch die Avengers zu besiegen gilt? Wenn sich der Streifen an die Comicvorlage hält, dann nicht. So wurde Eros zwar wie sein großer Bruder auf Titan geboren, das war es aber mit den Gemeinsamkeiten. Als Superheld Starfox stellt er sich gegen Thanos, gehört den Supermenschen Eternals an und wird später sogar zu einem Avenger.

Auftritt nach dem Abspann?

Sollte das Gerücht stimmen, so dürfte sich Styles' Rolle in "Eternals" noch in Grenzen halten. Denkbar wäre, dass er erst in einer - inzwischen für Marvel-Filme typischen - Szene nach dem Abspann zu sehen sein wird. Ähnlich verhielt es sich 2012 bereits mit Thanos im ersten "Avengers"-Streifen. Dann würde "Eternals" vornehmlich als Styles' Einführung für kommende Marvel-Filme dienen.

Das Schauspielfach ist Harry Styles nicht fremd. Er spielte etwa schon in Christopher Nolans (51) Kriegsfilm "Dunkirk" mit. Doch auch ohne ihn könnte sich der Cast von "Eternals" sehen lassen. Oscarpreisträgerin Chloé Zhao (39, "Nomadland") versammelte für ihren Film unter anderem Angelina Jolie (46), Salma Hayek (55), Kit Harington (34) und Richard Madden (35), um nur einige zu nennen.