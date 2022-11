Ankle Boots müssen 2022 im Schrank bleiben. Stattdessen träumen wir von Stiefeln mit langem Schaft: von Calf High Boots bis zu Overknees.

Die Sneaker wandern in den Schuhschrank, während ganz bestimmte Schuh-Kollegen nun wieder Saison haben. Denn mit dem Herbst beginnt die Stiefel-Zeit. Und beobachtet man die Trend-Prognosen kann der Stiefelschaft in den kommenden Wochen und Monaten gar nicht hoch genug sein. Modebegeisterte träumen von Calf High Boots bis hin zu Overknees - diesen Herbst müssen die nun lange beliebten Ankle Boots eine Runde aussetzen und anderen Stiefel-Modellen den Vortritt überlassen.

Calf High Boots

Calf High Boots enden mittig an der Wade. Sie sind daher die perfekte Lösung für alle, die vor Stiefel-Modellen mit höhrem Schaft zurückschrecken. Was den Look der Calf High Boots angeht, sind dem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt sind diese Herbst-/Wintersaison Cowboystiefel - vor allem in klassischen Farben wie Schwarz oder Braun. Die mittelhohen High Boots gibt es 2022 aber auch in Form von praktischen Gummistiefeln, rustikalen Hiking Boots oder rockigen Biker Boots zu kaufen. Lila Moss (19) zeigt auf Instagram, wie man Calf High Boots richtig in Szene setzt.

Kniehohe Stiefel und Overknees

Die nächste Stufe nach den Calf High Boots: kniehohe Stiefel. Mit diesem Schuhklassiker kann man in den kalten Monaten des Jahres nicht viel verkehrt machen. 2022 kommen die Modelle sowohl mit als auch ohne Absatz aus und bilden aus glänzendem Glattleder die Basis für minimalistische und zeitlose Outfits.

Etwas verruchter wird der herbstliche Style mit den seit einigen Jahren immer beliebteren Overknee-Stiefeln. In der Herbst- und Winter-Saison 2022 tragen Fashionistas die Stiefel mit den überlangen Schäften zu kurzen Mini-Kleidern. Sängerin Ariana Grande (29) setzt auf ihrem Instagram-Kanal auf eine Mischung aus mädchenhaften Accessoires wie einer überdimensionalen Haarschleife und sexy Elementen wie eben schwarzen Overknees.

Skin Tight Boots

Wem Overknee-Stiefel nicht extravagant genug sind, kann mit Skin Tight Boots ein stylisches Statement setzen. Die hochgeschnittenen Stiefel mit ihren hauteng anliegenden Schäften betonen die Silhouette der Beine auf eine ganz andere Art und Weise als andere Stiefel-Modelle. Wer diesen Trend trägt, zieht garantiert die Blicke auf sich!

Was das Material der Skin Tight Boots anbelangt, ist erlaubt, was gefällt. Egal ob mit Glitzer-Applikationen wie bei dem Modell, das Kendall Jenner (26) auf Instagram präsentiert, oder aus Samt - Hauptsache, die Stiefel fügen sich stimmig in das Gesamtbild des restlichen Looks ein.