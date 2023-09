Sänger Faber wird seine bevorstehende Tour verschieben. Der Schweizer musste sich einer Notfall-Operation unterziehen.

Der Schweizer Sänger Faber (30) hat in einem Instagram-Post seinen Fans "schlechte Neuigkeiten" überbracht. Zu einem Selfie, das offenbar im Krankenhaus entstand, schrieb er: "Ich musste leider notfallmässig operiert werden. Wird alles wieder. Keine bleibenden Schäden. Zum Glück." Es breche ihm jedoch das Herz, die bevorstehende Tour leider verschieben zu müssen. "Wir müssen auf ärztlichen Befund warten, um abschätzen zu können, wann ich wieder Konzerte spielen darf", erklärte der Singer-Songwriter.

Das Team arbeite mit Hochdruck an neuen Daten für die Tour und den Album-Release. Die Fans sollen innerhalb der nächsten zehn Tage über die neuen Daten und darüber, wie die Rückabwicklung läuft, informiert werden. Zahlreiche Musiker-Kollegen, darunter Bosse (43) und Felix Kummer (34), wünschten dem Sänger in der Kommentarspalte des Posts gute Besserung und schnelle Genesung.

Neues Album "Addio"

Faber, bürgerlich Julian Pollina, hätte seinen Tour-Auftakt am 1. Oktober in München gefeiert. Geplant waren des Weiteren Auftritte unter anderem in Dresden, Hamburg, Berlin, Essen und Köln. Im Schweizer Ort Rubigen war am 31. Oktober das letzte Konzert geplant.

Mitte August hatte er in einem Instagram-Post über seine neue Platte und die Tour erklärt: "Ich habe ein neues Album gemacht und ich bin überglücklich. Es heißt 'Addio' und erscheint am 09.02.2024. " Seit jeher sei live spielen "mein Allerliebstes" und deswegen habe er diesen Oktober eine kleine Tour geplant, auf der er das Album "schon mal vorspielen" wolle. "So können wir 'Addio' gemeinsam zuerst so entdecken, wie es gedacht ist, am Stück und Auge in Auge."