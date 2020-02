Scorpions: Sänger Klaus Meine musste operiert werden

Erst am vergangenen Mittwoch (19. Februar) stand Scorpions-Sänger Klaus Meine (71) zum Auftakt der Australien-Tournee noch in Melbourne auf der Bühne. Nur zwei Tage später musste er sich in einer kurzfristigen Operation einen Nierenstein entfernen lassen, wie er die Fans der Band unter anderem via Instagram wissen ließ. Das für heute geplante Konzert in Sydney müsse man deshalb schweren Herzens absagen.

Es sei ein "sehr schmerzhafter Anfall" gewesen, so Meine. "Im Krankenhaus haben sie den Stein entfernt und einen Stent eingesetzt. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Tut mir leid, Sydney, im Moment sieht es danach aus, als ob wir absagen müssen", erklärte der 71-Jährige weiter.

In dem Post aus seinem Krankenhausbett in Melbourne macht der "Wind of Change"-Sänger seinen Anhängern aber auch Hoffnung: "Vielleicht müssen wir es nicht absagen, sondern können es auf nächste Woche verschieben." Meine sei zwar in den besten Händen, werde aber wohl nicht bis Anfang kommender Woche wieder fit sein. Damit scheint auch das Konzert in Brisbane am 24. Februar in Gefahr zu sein. Wie es um die Show am 27. Februar in Auckland steht, ließ er noch offen.