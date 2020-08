Sean Connery: Er lässt als 007 Daniel Craig hinter sich

Sean Connery wurde in einer aktuellen Umfrage unter britischen Fans zum besten James Bond aller Zeiten gewählt - 58 Jahre nach seinem Debüt.

Herrschte früher mehr Stil oder geht einfach nichts über das Original? Sean Connery (89, "Forrester - Gefunden!") wurde in einer aktuellen Radio-Umfrage in Großbritannien zum besten James Bond aller Zeiten gewählt. Der aktuelle 007 - Daniel Craig (52, "Knives Out - Mord ist Familiensache") - floppt hingegen. Er kam nur auf Platz drei und muss sich den auch noch mit jemanden teilen.

Pierce Brosnan und Daniel Craig gleichauf

Platz zwei holt sich Timothy Dalton (74, "The Tourist"), obwohl er nur in zwei Filmen mitwirkte und zurückhaltender auftrat. "Schwiegermama-Liebling" Pierce Brosnan (67, "Mamma Mia! Here We Go Again") wurde Dritter, genau wie der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig, der 007 etwas Mysteriöses verlieh und den Zuschauern zum ersten Mal Einblick in Bonds verletzte Seele gewährte.

Die Abstimmung wurde im K.-o.-Verfahren durchgeführt: die sechs Bond-Darsteller mussten immer paarweise gegeneinander antreten - weswegen Roger Moore (1927-2017) nicht in die Top drei kam, weil er von Timothy Dalton geschlagen wurde.

Es stimmten mehr als 14.000 Fans für Connery, insgesamt 44 Prozent. Connery selbst war seine 007-Rolle trotz Ruhm und Reichtum mehr Last als Freude. Der Schauspieler hatte einst in einem Interview mit "The Guardian" gesagt: "Ich habe diesen verdammten James Bond immer gehasst. Ich würde ihn gerne töten."