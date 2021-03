Wird der Fantraum doch noch wahr und Sebastian Stan zum jungen Luke Skywalker? Der "Winter Soldier" hat nur eine Bedingung.

Dem Mark Hamill (69) von einst wie aus dem Gesicht geschnitten und via des Marvel-Universums sogar schon bei Disney angestellt. Eigentlich, so mag man meinen, kann es nur eine Frage der Zeit sein, ehe verkündet wird, dass Sebastian Stan (38) in einem der diversen geplanten "Star Wars"-Filmen und Serienprojekten für Disney+ in die Rolle des jungen Luke Skywalkers schlüpfen wird. In einem Interview in der US-Show "Good Morning America" wurde Stan unlängst wieder einmal darauf angesprochen - und stellte eine mehr als machbare Bedingung für diesen Traum vieler Fans.

"Wenn mich Mark Hamill höchstpersönlich anruft und mir sagt, dass er geneigt dazu ist, diese Rolle mit mir zu teilen, dann glaube ich daran. Nicht früher." Die Chancen für diesen Anruf dürften eigentlich mehr als gut stehen. Hamill selbst hat schon per Fotovergleich auf die unheimliche Ähnlichkeit seines jungen Ichs mit dem aktuellen Aussehen von Sebastian Stan hingewiesen und dem "Winter Soldier"-Darsteller scherzhaft mitgeteilt: "Ich bin dein Vater!" Am Veto des "Star Wars"-Urgesteins dürfte es also nicht scheitern, dass Stan unter Umständen bald schon ein Lichtschwert schwingen darf.