Im Königshaus wird gefeiert: Gabriel von Schweden wird sechs Jahre alt. Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip teilen dazu ein neues Bild.

Heute gibt es sicherlich eine große Feier in der Villa Solbacken von Prinzessin Sofia (38) und Prinz Carl Philip (44): Ihr mittlerer Sohn, Gabriel von Schweden, wird sechs Jahre alt. Für die Fans des schwedischen Königshauses teilten die Eltern des Geburtstagskindes ein neues Porträt des Enkels von König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) auf Instagram.

Darauf blickt Gabriel mit einem sanften Lächeln direkt in die Kamera. Auf dem Bild trägt er einen hellgelben Pullover und eine blaue Hose. Ein silbernes Kettchen ist zudem an seinem rechten Arm zu erkennen. Zu dem Schnappschuss heißt es: "Heute feiern wir den 6. Geburtstag unseres geliebten Gabriel!" Viele User deuten in den Kommentaren auf die Ähnlichkeit hin, die der Sechsjährige mit seiner Mutter Sofia hat.

Große Familie bei den schwedischen Royals

Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip, die mit ihrer Familie in Stockholm leben, haben drei Söhne: Prinz Alexander (7), Prinz Gabriel und den kleinen Julian (2). Erst im Juli posierte das royale Ehepaar für ein süßes Erinnerungsfoto, das vom Königshof auf Instagram veröffentlicht worden ist. Die Familie befindet sich auf dem Bild offenbar im Sommerurlaub - und Sofia begeisterte darauf ohne erkennbares Make-up.

Sofia und Carl Philip sind seit 2015 verheiratet. Carl Philip ist der einzige Sohn von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sowie der Bruder von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinzessin Madeleine (41).

König Carl Gustaf und Königin Silvia sind von einer großen Enkelschar umgeben. Neben den drei Söhnen von Carl Philip hat Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Daniel von Schweden (49) die Kinder Estelle (11) und Oscar (7). Prinzessin Madeleine und ihr Mann Chris O'Neill (49) sind Eltern von Adrienne (5), Nicolas (8) und Leonore (9). Ein weiterer großer Geburtstag steht bei den Schweden-Royals auch direkt bevor: Daniel von Schweden wird am 15. September 50 Jahre alt.