Selena Gomez: Extravaganter Auftritt in Givenchy

Sängerin Selena Gomez (27) hat gerade ihr neues Album "Rare" herausgebracht. Und auch in dem Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle", der am 30. Januar in Deutschland anläuft, spielt sie eine Rolle: Sie leiht im Original der Giraffe Betsy ihre Stimme. Neben Musik und Film ist die 27-Jährige zudem für ihre eleganten Auftritte auf dem roten Teppich bekannt. Auf der "Dolittle"-Premiere in Los Angeles bewies sie einmal mehr ihr Händchen für aufregende Outfits und erschien in einem Ensemble von Givenchy.

Gomez präsentierte ein enganliegendes, rosafarbenes Top mit hohem Kragen, durch das ihre schwarze Unterwäsche hervorblitzte. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Rock mit besonderem Schnitt. Das extravagante Kleidungsstück, das bis auf den Boden reichte, war an den Seiten ausgestellt und wirkte dadurch extra breit. Ihre dunklen Haare hatte die Sängerin streng nach hinten gebunden und zu einem Dutt zusammengefasst. Silberne Hängeohrringe und ein großer Ring sorgten für zusätzlichen Glamour, während Gomez durch pinken Lidschatten und roten Lippenstift weitere Farbakzente setzte.