Selena Gomez (li.) und Taylor Swift strahlten bei den MTV VMAs in New Jersey.

Selena Gomez und Taylor Swift feiern ihre Freundschaft auf Instagram mit einem seltenen und ganz privaten Selfie.

Dass die Sängerinnen Selena Gomez (31) und Taylor Swift (33) seit Jahren eine enge Freundschaft pflegen, ist bekannt. Jetzt hat Gomez auf Instagram zwei seltene und private Selfies gepostet, die sie mit Swift im gemeinsamen Urlaub zeigen.

In Strandoutfits gekleidet und mit völlig natürlichen Looks präsentieren sie sich auf einer Restaurantterrasse mit malerischer Meereskulisse im Hintergrund. Auf einem Bild strahlen die beiden Freundinnen in die Kamera.

Auf dem zweiten Foto drückt Swift ihrer Freundin einen Kuss auf die Wange. "Thas my best frien'- she a real bad" (zu Deutsch "Das ist meine beste Freundin, sie ist wirklich schlecht"), schreibt Gomez zu dem Post - in Anlehnung an den Songtext in "Best Friend" von Saweetie (30) und Doja Cat (27).

Auftritt bei den MTV Video Music Awards

Die Fotos sind nur wenige Tage nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei den MTV Video Music Awards in New Jersey entstanden. Dort begeisterten beide Frauen mit ihren extravaganten Designerroben. Selena Gomez setzte etwa auf ein rotes Neckholder-Kleid im floralen Design von Oscar de la Renta.

Swift zeigte sich im asymmetrischen Neckholder-Kleid mit hohem Beinschlitz und goldenen Knöpfen von Versace. Die "Midnights"-Sängerin wurde an jenem Abend in der Kategorie "Best Pop" ausgezeichnet.