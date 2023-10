Aktuell nimmt sich Selena Gomez eine Auszeit von Instagram. In einer Story erklärt sie den Grund dafür.

Selena Gomez (31) hat ihren mehr als 430 Millionen Followerinnen und Followern in einer Instagram Story erklärt, dass sie sich derzeit eine Auszeit von der Plattform nimmt. Offenbar möchte sie aufgrund des Nahostkrieges Abstand von den sozialen Medien nehmen.

"Ich habe eine Pause von den sozialen Medien eingelegt, weil es mir das Herz bricht, all den Horror, den Hass, die Gewalt und den Terror zu sehen, der auf der Welt vor sich geht", schreibt Gomez. Das Töten und Foltern von Menschen und "jeglicher Akt des Hasses gegen eine bestimmte Gruppe" seien "schrecklich".

"Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern"

"Wir müssen alle Menschen schützen - insbesondere Kinder - und die Gewalt endgültig stoppen", schreibt sie weiter. Es tue Gomez leid, "wenn meine Worte niemals für alle ausreichen [...]. Ich kann nicht zusehen, wenn unschuldige Menschen verletzt werden. Das ist, was mich krank macht. Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern. Aber ein Post wird das nicht tun." Gomez verabschiedet sich mit den Worten: "In Liebe, Selena."

Zahlreiche US-Stars haben sich in den vergangenen Wochen zum Krieg in Nahost geäußert. 55 namhafte Künstlerinnen und Künstler aus der Unterhaltungsbranche hatten sich etwa in einem offenen Brief an US-Präsident Joe Biden (80) gewandt. Unter anderem Joaquin Phoenix (49), Mahershala Ali (49), Cate Blanchett (54) und Kristen Stewart (33) forderten demnach den Präsidenten auf, auf einen Waffenstillstand hinzuwirken. Viele weitere Prominente, darunter Bradley Cooper (48), Katy Perry (39) und Justin Timberlake (42), hatten später einen weiteren Brief unterzeichnet, in dem sie Biden für seine Führungsrolle im Krieg zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas dankten. Außerdem baten sie ihn, sich weiterhin auf die Geiseln in Gaza zu konzentrieren.