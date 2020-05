Selena Gomez: Schauspielerin erhält eigene Quarantäne-Kochshow auf HBO Max

Sie ist auf den Geschmack gekommen: Selena Gomez (27, "Spring Breakers") hat erst vor Kurzem das Kochen für sich entdeckt. Durch die viele Zeit in der häuslichen Isolation hatte sich die US-Musikerin und Schauspielerin vermehrt in der Küche ausprobiert und mit verschiedenen Gerichten experimentiert. Ihr neues Hobby wird Gomez im Sommer in ihrer eigenen Kochshow mit der Öffentlichkeit teilen. Auf HBO Max wird sie dann "leckere Gerichte zubereiten, während sie zu Hause in Quarantäne steckt", heißt es in einer Mitteilung.

Quarantäne-Kochen für den guten Zweck

Unterstützung soll die 27-Jährige aus der Ferne von verschiedenen Meisterköchen bekommen. "Wie viele andere koche ich gerade mehr und experimentiere in der Küche, während ich zu Hause bin", wird Gomez zitiert. Ende März postete die Sängerin auf Instagram ein Foto, das sie vor dem Herd mit verschiedenen Gerichten in Pfannen und Auflaufformen zeigt. Die zehnteilige Koch-Serie ist aber nicht nur zu Selena Gomez' Vergnügen, sondern verfolgt auch einen guten Zweck. Am Ende einer jeden Folge soll eine Charity-Organisation vorgestellt werden, die sich beispielsweise gegen Lebensmittelverschwendung oder für Bedürftige einsetzt.