Selma Blair: Schauspielerin trauert um ihre Mutter

Selma Blair (47, "Eiskalte Engel") trauert um ihre Mutter, die "gestern friedlich in ihrem Haus verstorben ist". Die Schauspielerin gedachte Molly Cooke mit einem Schwarz-Weiß-Porträt von ihrem Hochzeitstag und einigen rührenden Zeilen auf Instagram. "Meine erste Person. Mein tiefstes Herz schlägt noch immer mit dem, was du mir gegeben hast. Ich verehre dich, Mama", schrieb Blair in dem Post.

"Molly Cooke ist gestern gestorben. In ihrem Haus. Sie war beeindruckend, lustig, schnell von Begriff, auffallend und großzügig. Sie gab einem ihr letztes Hemd - eine Eigenschaft, die ich mir angeeignet habe. (...) Meine Mutter war eine brillante Richterin und eine der wenigen Frauen in ihrem Jurastudium", so die "Eiskalte Engel"-Darstellerin weiter. Sie beschrieb ihre Mutter außerdem als ihre "erste Stilikone, meine Muse, mein Preis".

Selma Blair befindet sich mit ihrem achtjährigen Sohn Arthur und ihrem Freund Ron Carlson aufgrund des Corona-Lockdowns momentan in Quarantäne in Los Angeles. Wegen einer Multiple-Sklerose-Erkrankung, die 2018 bei ihr diagnostiziert wurde, gehört Blair als Teil der immungeschwächten Risikogruppe zu den am stärksten gefährdeten Personen in der Corona-Krise.