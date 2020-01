Seuchen-Thriller Contagion: Wegen Angst vor Coronavirus zurück in den Charts?

Die Angst vor dem Coronavirus scheint nun sogar die Film-Charts bei iTunes zu beeinflussen. Die neuartige Lungenkrankheit hat ihren Ursprung in China und breitet sich weiter aus. Das Ganze erinnert stark an den Plot des Seuchen-Thrillers "Contagion". Der Film von Regisseur Steven Soderbergh (57) stammt aus dem Jahr 2011 und feiert gerade in den USA ein Comeback in den geliehenen iTunes-Titeln, was laut "Hollywood Reporter" eine seltene Leistung ist.

Seuchen-Thriller wieder gefragt

Zu Beginn von "Contagion" kehrt eine Frau (gespielt von Gwyneth Paltrow) von einer Geschäftsreise aus Asien zurück. Sie weist Müdigkeit und Erkältungssymptome auf, verbucht diese aber unter Jetlag. Innerhalb von 24 Stunden sind sie und ihr kleiner Sohn tot. Ihr Ehemann (gespielt von Matt Damon) erweist sich als immun und überlebt. Es bricht eine weltweite Epidemie aus, die gesellschaftliches Chaos nach sich zieht.

Neben Damon und Paltrow sind unterem auch Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Bryan Cranston, Jennifer Ehle und der deutsche Schauspieler Armin Rohde zu sehen. Der Film spielte weltweit über 135 Millionen US-Dollar ein.

Die Parallelen zum Coronavirus scheinen Nutzer von iTunes dazu veranlasst zu haben, den Film anzusehen. Am Dienstag schoss "Contagion" in den US-Charts der ausgeliehenen Filme in die Top Ten, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Dort sind auch aktuelle Streifen wie "Joker" und "Parasite" zu finden. Am Mittwoch rangierte "Contagion" auf Platz 15. In Deutschland hat sich der Thriller ebenfalls nach oben geschoben. Am Mittwoch war der Film auf Platz 24 zu finden.

"Contagion" ist nicht der einzige Seuchen-Film, der ein Comeback in den iTunes-Charts feiert. In Deutschland hat sich zudem "Outbreak - Lautlose Killer" (1995) von Wolfgang Petersen (78) unter die Top 80 geschoben.