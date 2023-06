Shannen Doherty hat die Momente vor einer Tumor-OPs geteilt. Darin scherzt sie mit dem Personal, erklärt aber, dass es in ihr anders aussah.

US-Schauspielerin Shannen Doherty (52) lässt ihre Fans weiterhin an ihrem Kampf gegen die Krebserkrankung teilhaben. Via Instagram teilte sie ein Video vom 16. Januar 2023, das sie wenige Momente vor einer Tumor-Operation zeigt. In dem Video spricht sie letzte Details mit dem medizinischen Personal durch. Dabei wirkt sie eigentlich aufgeräumt, fokussiert und scheint sogar in dieser schwierigen Situation ihren Humor behalten zu haben. "Spüren Sie eine Schwäche in den Beinen", wird Doherty vor dem Eingriff gefragt. Sie antwortet lachend: "Ich weiß, dass dieser rechte Fuß völlig in Ordnung ist. Es geht ihm gut."

Doch im Text zu dem Video offenbart sie ihren wirklichen Gemütszustand: "Ich hatte einen Tumor in meinem Kopf, der entfernt und biopsiert werden sollte. Ich versuche tapfer zu sein, aber ich bin wie versteinert." Die Angst sei für sie überwältigend gewesen: "Ich hatte Angst vor allen möglichen Folgen, machte mir Sorgen, meine Mutter verlassen zu müssen und wie sich das auf sie auswirken würde. Ich hatte Angst, dass ich nach der Operation nicht mehr ich selbst sein würde. So kann Krebs aussehen."

2020 kehrte der Krebs bei Shannen Doherty zurück

Vor wenigen Tagen offenbarte Doherty, dass ein CT-Scan ihres Gehirns Anfang Januar Metastasen gezeigt habe und postete dazu ein Video ihrer begleitenden Strahlentherapie.

Bei dem "Beverly Hills, 90210"-Star war bereits 2015 Brustkrebs diagnostiziert worden. Nach der Amputation beider Brüste schien die Krankheit zunächst besiegt. Im Jahr 2020 folgte jedoch der Rückfall: Ihr Krebs hatte metastasiert und befindet sich im vierten Stadium.

Mit ihrer Krankheit geht die Schauspielerin dabei offen um, und beschreibt in sozialen Netzwerken regelmäßig ihre Erlebnisse und Gefühle, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Im Oktober 2020 schrieb Doherty etwa auf Instagram: "Es geht nicht darum, eine Kriegerin oder eine Überlebende zu sein. Es geht darum, mit Krebs weiterzuleben und zu wachsen."