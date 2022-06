"Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Es ist erneut eine Tochter, wie die Schauspielerin verriet.

Shay Mitchell (35) ist erneut Mutter geworden. Der "Pretty Little Liars"-Star bestätigte "E! News" bei einer Veranstaltung in Los Angeles: "Ich habe vor Kurzem mein zweites Kind bekommen und deshalb ist das alles so viel süßer, weil dies das erste Mal ist, dass ich raus aus dem Haus bin, seit ich sie bekommen habe."

Vater des kleinen Mädchens ist der langjährigen Partner der Schauspielerin, Matte Babel (41). Er sei ein "großartiger" Vater, erklärte Shay Mitchell: "Ich denke, wenn man jemanden findet, der die gleichen Werte wie man selbst hat, macht es das Elternsein viel einfacher." Das Paar hat bereits die zweijährige Tochter Atlas.

Schwangerschaft verkündete sie im Februar

Im Februar hatte Shay Mitchell verkündet, dass sie wieder schwanger ist. Auf Instagram schrieb sie zu einem Babybauch-Foto: "Kleines, wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen." Die 35-Jährige ist unter anderem bekannt aus der Serie "Pretty Little Liars", in der sie von 2010 bis 2017 die Rolle der Emily Fields verkörperte. 2018 war sie in der Serie "You - Du wirst mich lieben" zu sehen.